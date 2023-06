Ronnie Flex: ’Meeste mensen zien me alleen maar als die blowende rapper’

„Ik wilde vooral laten zien hoe gepassioneerd ik ben, hoezeer ik leef voor mijn muziek, mijn optredens”, noemt Ronnie Flex als reden om een biografie over zichzelf te laten schrijven. „Omdat ik duidelijk wil maken dat ik er elke dag alles aan doe om beter te worden. Want ik heb het gevoel dat er over het algemeen een ander beeld van mij bestaat. Dat ik weinig tijd in dingen stop, oppervlakkig ben en voor de makkelijke weg kies. Dat is niet zo.”

Volgens de artiest is dat de grootste misvatting die over hem bestaat. „De meeste mensen zien me alleen maar als die blowende rapper. Ik heb dat beeld zelf de wereld in geholpen en het is zeker een deel van wie ik ben, maar ik ben méér dan dat stereotiepe plaatje. Ik kijk geschiedenisdocu’s, ik fiets met mijn dochters.”