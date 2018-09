Familie: ’Overlijden Burt Reynolds onverwacht’

„Hij had gezondheidsproblemen, maar toch was zijn dood onverwacht”, zegt een nicht van Reynolds in een verklaring aan persbureau Reuters. Reynolds stierf in een ziekenhuis in Florida aan de gevolgen van een hartaanval. Hij was 82 jaar oud.

Volgens de website IMDb was het de bedoeling dat Reynolds in Once Upon A Time In Hollywood zou verschijnen, een film van Quentin Tarantino die volgend jaar moet uitkomen. „Mijn oom keek er naar uit om met Tarantino en de geweldige cast samen te werken”, aldus zijn nicht.

Ze is verdrietig om zijn dood. „Met een gebroken hart zeg ik dag tegen mijn oom. Hij was niet alleen een filmicoon, maar ook een genereuze, passievolle en gevoelig man, die veel gaf om zijn familie, vrienden, fans en leerling-acteurs.”