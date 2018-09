Mel B tot alles bereid om voogdij te behouden

De Spice Girl zal meewerken aan onaangekondigde drugs- en alcoholtests. „Melanie wil aan de rechter laten zien dat ze een stabiel persoon is”, staat verder in de verklaring. Ze wil daarom niet één keer per week aan een test worden onderworpen, maar twee keer. „Melanie wil twee keer per week getest worden op drugsgebruik.”

De voogdijzaak is aangespannen door Mels ex-man Stephen Belafonte, terwijl beide partijen al maanden strijden om de zeggenschap over hun dochters. Een nanny had de Britse zangeres eerder beschuldigd van alcoholmisbruik.

Op dit moment is Mel B te zien als jurylid in de tv-show America’s Got Talent. Na de finale wil ze zich laten behandelen in een kliniek.