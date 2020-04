Kim Kardashian reageert weer op rel Kanye West en Taylor Swift

Afgelopen weekend lekte een telefoongesprek uit 2016 tussen Taylor en Kanye in zijn geheel uit. Eerder had Kim alleen delen van dat gesprek gedeeld waarin het leek alsof de zangeres akkoord ging met de tekst van Kanye’s nummer Famous, waarin hij Taylor een bitch noemt.

Uit het hele gesprek dat nu online is verschenen wordt duidelijk dat Kanye maar een deel van de tekst aan Taylor heeft voorgelegd, maar de passage waarin hij het woord bitch gebruikt nooit heeft genoemd. Ook vraagt de zangeres in het gesprek enkele keren of zij het nummer mag horen voordat het uitkomt. Dat is vervolgens nooit gebeurd.

Reactie Kim

In een reeks tweets reageert Kim maandagavond op de claim van Taylor op Instagram dat zij altijd de waarheid sprak, maar dat zij samen met haar familie en fans vier jaar lang ’door een hel’ ging na het telefoongesprek. „Het voelt alsof ik geen keuze heb dan te reageren omdat zij gewoon liegt”, aldus Kim. „Het enige probleem dat ik had was dat Taylor via haar manager loog door te zeggen dat ’Kanye nooit gebeld had om toestemming te vragen...’ Ze hebben overduidelijk met elkaar gesproken en ik heb jullie dat laten zien.”

De realityster gaat vervolgens door over dat zij de opnames nooit heeft bewerkt (’nog een leugen’) en dat de fragmenten die zij had gepost niets aan het hele verhaal afdoen. „Toen ze met elkaar spraken was het nummer nog niet af. Maar zoals iedereen kan horen, manipuleert ze de waarheid over hun daadwerkelijke gesprek in een statement waarin haar team zegt dat ze het nummer ’afwees en Kanye waarschuwde om het met zo’n cryptische boodschap uit te brengen.’ „De leugen ging niet om het woord bitch, maar of er überhaupt gebeld was en op welke toon dat gesprek verliep.”

Kim laat verder niet weten hoe het volledige gesprek, dat Kanye voor zijn eigen archief opnam, nu precies gelekt is.