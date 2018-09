NPO: ’minder cabaretvoorstellingen, meer eigentijdse vormen’

Dat heeft genrecoördinator Suzanne Kunzeler van NPO vrijdag gemeld. „Humor en satire blijven een belangrijk speerpunt voor ons”, legt ze uit. „Maar we willen cabaret graag op een andere manier zichtbaar gaan maken. We zoeken naar meer eigentijdse vormen van cabaret dan de traditionele voorstellingen.”

Zij noemt Klikbeet en Zondag met Lubach als voorbeelden van nieuwe cabaretprogramma’s waar de NPO op gaat inzetten. „Op die manier willen we jong cabarettalent zeker een podium blijven bieden”, aldus Kunzeler. „Maar ook in de toekomst zullen bij de NPO cabaretvoorstellingen te zien zijn, waaronder de oudejaarsconferences.” Concrete aantallen kan Kunzeler niet noemen. De omroep beklemtoont ’natuurlijk open te staan voor de andere vormen van humor, zowel op televisie als online. „We blijven ons zeker inzetten voor cabaret, satire en talentontwikkeling.”

Omroep BNNVARA, de omroep die de meeste cabaretshows bij NPO uitzendt, laat weten niet gelukkig te zijn met de bezuinigingsplannen. „Wat de exacte uitwerking van de bezuinigingen op cabaret precies gaat zijn, is nog niet bekend”, meldt een woordvoerder. „Maar we hebben een rijke cabaretgeschiedenis bij de VARA en later BNNVARA, en zouden het verdwijnen van de traditionele cabaretvoorstellingen een gemis vinden. Met name voor nieuw cabarettalent.΅