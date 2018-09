Deze actrice kruipt in huid Dusty Springfield

De film wordt het regiedebuut van scenarioschrijfster Phyllis Nagy, die eerder een Oscarnominatie ontving voor haar schrijfwerk voor de film Carol. Ze schrijft ook het scenario voor So Much Love.

Gemma Arterton Ⓒ Hollandse Hoogte

Het verhaal speelt zich af in 1968, tijdens de hoogtijdagen van Dusty Springfield die dan naar Memphis reist om haar carrièrebepalende album Dusty in Memphis op te nemen. Het album werd in 2001, twee jaar na haar overlijden, opgenomen in de Grammy Hall of Fame

Springfields grootste hits, waaronder Son of a Preacher Man en Just a Little Lovin, zullen in de film te horen zijn. De opnames zijn in het voorjaar van 2019 in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.