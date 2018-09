PowNed laat politici en mensen uit probleemwijken met elkaar praten

Omroep PowNed komt vanaf vrijdag 7 september op NPO 2 (22.45 uur) met het nieuwe politieke programma De Hofbar. „Ontzettend leuk”, zegt Rutger. „Ik loop natuurlijk al een tijdje mee in Den Haag, maar maak ook programma’s in de samenleving. Die twee ga ik samenbrengen. Politiek Den Haag snapt de mensen in het land niet altijd goed en de mensen in het land snappen de politiek niet. Wat is dan een beter idee om ze af en toe samen bij elkaar in een bar te zetten met een goed glas wijn of een koud biertje erbij.”

Rutger hoopt dat de politici in De Hofbar weer gehoord worden door de mensen die het vertrouwen in de politiek verloren hebben. „Problemen die in Den Haag spelen, daarvan zeggen mensen in het land dat het ze niet boeit. Zij hebben met hele andere problemen te maken. Dit zijn onze concrete zorgen, zeggen ze dan. Die mensen uit de wijken brengen we bij de politiek. Nee, de kloof dichten gaat never nooit niet lukken, maar ik kan de twee werelden wel dichterbij brengen.”