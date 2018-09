Hailey Baldwin introduceert Justin in modewereld

Volgens E! News kwamen ze hand in hand aan en zaten ze front row samen met Whoopi Goldberg en LeBron James. Hailey introduceert haar verloofde daarmee in de modewereld, waar zij geen onbekende is. De 21-jarige dochter van acteur Stephen Baldwin loopt als model geregeld modeshows en siert de covers van grote modebladen.

In juli maakte Justin bekend dat hij Hailey ten huwelijk had gevraagd. Wanneer de twee gaan trouwen, is nog niet bekend.