Nederlandse dj’s op wintereditie Tomorrowland

Ook de Nederlanders Joris Voorn en Sunnery James & Ryan Marciano treden op, zo heeft de organisatie bekendgemaakt.

De Nederlandse dj’s behoren tot de eerste namen die zijn onthuld. Op het affiche staan verder tot nu toe Dmitri Vegas & Like Mike, Kölsch, Lost Frequencies, Nervo en Steve Aoki. Later worden meer namen naar buiten gebracht.

Tomorrowland Winter moet de tegenhanger worden van het grote Tomorrowland, dat jaarlijks in de zomer wordt gehouden in België. In veertien jaar groeide het festival uit tot een van de grootste en meest toonaangevende dancefestivals in de wereld. De 400.000 tickets voor de afgelopen editie waren in mum van tijd uitverkocht.

In Alpe d’Huez kunnen 30.000 danceliefhebbers terecht.