Tom Egbers wil meer sfeer in Studio Voetbal door publiek

„We praten over veranderingen in gasten en onderwerpen, maar daar wil ik nu verder niets over kwijt.” Wat Tom wel verklapt, is dat wordt gekeken of er publiek in de studio kan komen zitten. „Voor de dynamiek van ons programma is het bepalend dat we in een studio zitten, zonder publiek. Dan krijg je niet snel een daverende lach. Je kunt het vergelijken met een voetbalwedstrijd zonder publiek. Het niveau kan nog zo hoog zijn, maar er heerst toch een andere sfeer.”

De veiligheid zorgt echter voor problemen. „We denken zeker na over publiek, maar om veiligheidsredenen is het lastig veel mensen in het NOS-gebouw te krijgen.”

Tom benadrukt dat hij Veronica Inside, het programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp, niet wil kopiëren. „Studio Voetbal is een serieuzer voetbaldiscussieprogramma. Kijkers verwachten niet dat we de stijl van Veronica Inside gaan kopiëren, en dat willen we ook niet. Maar voetbal is bedoeld om plezier aan te beleven, dus komische noten zijn altijd welkom.”