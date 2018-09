George Ezra eerste nummer 1-hit in Nederland

De 25-jarige George maakte in 2014 zijn debuut in de Top 40 met Budapest. Dat nummer bleef 32 weken plakken in de hitlijst, maar kwam niet verder dan een derde plaats. Desondanks is Budapest nog steeds een van de zestig grootste hit die ons land ooit heeft gekend.

De top drie van de Top 40 bestaat deze week naast Shotgun en Djadja uit Whenever. Het nummer van Kris Kross Amsterdam, The Boy Next Door en Conor Maynard staat net als vorige week op de derde plek. Happier van Marshmello en Bastille is deze week de hoogste nieuwe binnenkomer, op nummer 32.