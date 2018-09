Robbie Wiliams VERRAST: opnieuw vader van meisje

De 44-jarige Robbie Williams en zijn 39-jarige vrouw Ayda Field hebben de wereld verrast met een bijzondere post op Instagram, met daarop een foto van de handen van de gezinsleden. Het meisje heeft de naam Colette Josephine Williams gekregen, roepnaam Coco.

De reden van de geheimzinnigheid rond de zwangerschap en tegelijk vermoedelijk ook de reden dát ze het zo lang konden verbergen, was dat het stel een draagmoeder in de arm heeft genomen. „Het was een erg lange en moeilijke weg om hier te komen, en daarom hebben we het zoveel mogelijk geheim gehouden. Familie komt in allerlei vormen en dit kleine meisje, biologisch de onze, is gedragen door een ongelooflijke draagmoeder, die we eeuwig dankbaar zullen zijn.”

„Net als met Teddy en Charlie vragen we jullie Coco’s privacy te respecteren, zodat wij in ons nieuwe team van vijf kunnen groeien.”