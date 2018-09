Privé’s Pechtoldzaak inspireert striptekenaar

„Ex-vriendin Pechtold overvallen door publiciteit”, kopt de striptekening in de serie over Toos en Henk. Voor het getekende rijtjeshuis van Anne Lok staat een horde verslaggevers en fotografen, terwijl uit het huis te horen is: ’Het is een Privé-aangelegenheid’.

Ⓒ Paul Kusters

Raker had de cartoontekenaar de situatie niet kunnen treffen. Waar de ex-D66’er en ex van Alexander Pechtold in een uitgebreid interview met Privé haar verhaal over haar relatie uit de doeken deed, háár kant van het verhaal, krabbelde zij op de dag van de publicatie terug en beweerde dat zij niet met de uiting had ingestemd. „Ze is overvallen door de reacties”, schat hoofdredacteur Evert Santegoeds in.

