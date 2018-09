Evers draait zelfgeschreven liedje met zweet in handen

„Ik vind het superstoer dat je dat ook durft”, zei Edwin Evers in zijn ochtendshow op 538 tegen Jan, die aan de lijn hing om zijn nieuwe single te lanceren. „Ik ben toch ook van een radiostation en een concurrent van anderen, soms ligt dat gevoelig.” Evers, die met ’zweet in m’n handen mijn eigen liedje in mijn eigen radioshow’ draaide, vindt het geweldig dat juist zijn nummer is gekozen als de eerste single.

Voor Met andere woorden, dat op 20 september verschijnt, vroeg Jan Smit verschillende collega’s een nummer voor hem te schrijven. De Volendammer, die voorheen altijd zijn eigen liedjes schreef, strikte onder anderen Guus Meeuwis, Racoon, Frank Boeijen en Barry Hay. „Ik werd in maart of zo gebeld door de maatschappij van Jan, zij vertelden over dit project en noemden alle namen”, zei Edwin. Hij hoefde niet lang na te denken toen hem werd gevraagd ook een nummer te schrijven. „Ik was al blij als het op de plaat zou komen.”

Voor Jan is het hele project heel spannend. „Je geeft toch alles uit handen, je gooit jezelf in het diepe. Ik heb het album inmiddels al ontelbare keren afgespeeld en ben echt ongelofelijk trots.” De Volendammer is ontzettend benieuwd hoe zijn fans gaan reageren. „Sommige nummers hebben toch een hele andere stijl, zoals deze single bijvoorbeeld. Ik vind het een hele positieve verandering. Straks willen mensen alleen nog maar dat anderen voor mij schrijven. Dat is het vervelende, maar dan is dat maar zo.”