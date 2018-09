Expeditie Robinson scoort weer boven miljoen

Vorig jaar trok de start van een nieuw seizoen Expeditie Robinson minder kijkers, 1.088.000. De best bekeken aflevering van de survivalshow van RTL 5 blijft de finale van de zeventiende reeks, waarbij bijna 1,6 miljoen mensen zagen hoe boerin Bertie de winst pakte.

Pornoster Stormy Daniels zorgde voor een hoogtepunt voor RTL Late Night met Twan Huys. 568.000 kijkers smulden van haar verhaal over haar vermeende affaire met de Amerikaanse president Donald Trump. Daarmee is het de tot nu toe best bekeken aflevering van RTL Late Night onder leiding van Huys.

Bekijk ook: Twan omhoog dankzij Stormy

Hoewel Stormy Huys een stijgende lijn bezorgt, legt Late Night het wederom af tegen Pauw. Op de talkshow van Jeroen Pauw stemden donderdag 884.000 kijkers af.In het kijkcijferlijstje van Stichting KijkOnderzoek is Expeditie Robinson het enige programma dat tussen sport en nieuws een plek bij de vijf best bekeken programma’s weet te veroveren.

De kijkcijferlijst van donderdag wordt aangevoerd door de vriendschappelijke voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Peru. Wesley Sneijder speelde in de met 2-1 gewonnen wedstrijd zijn 134e en laatste interland. De 34-jarige voetballer werd na afloop van de oefenpot volop in het zonnetje gezet, net als zijn vrouw Yolanthe en zoontjes Jessey en Xess Xava. „Ik heb van iedere seconde genoten”, aldus Sneijder.