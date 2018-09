Katja Schuurman stopt met deze ’heerlijke’ gewoonte

Samen met onder meer presentator Kees van der Spek en Omroep MAX-directeur Jan Slagter gaat zij stoppen met roken tijdens de vijfde editie van Stoptober. gaan vanaf 1 oktober de uitdaging aan om 28 dagen geen sigaret aan te raken. Dit maakten ze vrijdag bekend tijdens de kick-off van het evenement in VondelCS in Amsterdam.

Gelegenheidsroker Katja is ook het gezicht van de radio- en tv-reclame van Stoptober. „Het is een gewoonte waar ik graag vanaf zou zijn. Samen stoppen is fijn, het sterkt in het volhouden”, zegt ze. „Ik ben ook graag een voorbeeld voor anderen, en ook zeker voor mijn dochter.” Katja kan zonder sigaretten, weet ze. „Ik zie mezelf niet als echte roker. Het is meer een gewoonte geworden. Als ik anderen zie roken, bedenk ik me vaak pas dat ik zin heb. In series of films kan er soms zo heerlijk gerookt worden. Dan niet er ook een opsteken vind ik lastig.”

Twee pakjes per dag

Kees van der Spek rookt sinds zijn zestiende en weet zeker dat Stoptober hem het laatste zetje kan geven. „Als je een maand kunt stoppen, is de kans dat je echt helemaal kunt stoppen enorm groot”, zegt Kees. Voor Jan Slagter is dit een kans die hij met beide handen aangrijpt: „Ik rook al veertig jaar tussen de anderhalf tot twee pakjes per dag. Volgend jaar word ik 65 jaar en ik heb het gevoel: het is nu of nooit”, zegt de voorman van Omroep MAX.

Van 30 september tot en met 4 oktober laat een groep rokers zich vrijwillig opsluiten in het Stoptoberhuis. Op de website stoptober.tv is te volgen wat er allemaal in het huis gebeurt en hoe het de kandidaten vergaat. Rokers die willen meedoen, kunnen zich op de bijbehorende website inschrijven, een app downloaden met tips en advies en onderling met elkaar chatten.