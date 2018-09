Michiel Veenstra na dertien jaar weg bij 3FM

Veenstra vertelde zijn luisteraars dat er echt een droom uitkwam toen hij in oktober 2005 een avondshow kreeg op 3FM. „Daar gaat heel weinig boven. Acht jaar lang Met Michiel, zeven jaar Ekstra Weekend en nu al weer vijf jaar lang in de late ochtend, in de eredivisie van dit radiostation”, somde Veenstra op. „Je voelt hem al een klein beetje aankomen; het is tijd voor wat anders. Na dertien jaar 3FM wacht een prachtig nieuw avontuur op mij waar ik ontzettend veel zin in heb. Ik wil je graag vertellen wat dat is, maar daar moet je nog even geduld voor hebben, dat kan ik nu nog niet roepen. Ik ga het binnenkort echt bekendmaken, maar geloof me, dat wordt epic.”

Volgens het AD, dat het vertrek van Veenstra donderdag meldde op basis van ingewijden, moet de dj vertrekken als gevolg van de nieuwe radioprogrammering. Veenstra zou aan de slag gaan voor Kink FM, waar hij jaren geleden ook al eens voor werkte.

’Nou Veenstra, is dat nodig?’

Veenstra bedankte zijn luisteraars ’dat ik dertien jaar lang bij je binnen mocht komen’. „Dat ik dertien jaar lang via 3FM de mooiste muziek aan je mocht voorschotelen. Soms dingen waarvan je dacht: wat is dit nu weer? Soms dingen die gelijk binnenkwamen. Maar altijd met een welwillend oor. Ik beloof je dat ik dat blijf doen. Ik blijf dingen in je oren stoppen waarvan je misschien eerst denkt: ’Nou Veenstra, is dat nou nodig?’. En dat je dan op een gegeven moment denkt ’Nou, best leuk eigenlijk’.”

Het afscheid van de dj is al snel, op vrijdag 12 oktober maakt hij zijn laatste programma „op deze prachtige zender.” „Dat is vrij snel, dat vind ik ook wel lekker, dan kan ik er niet te lang over nadenken.” Om een hint te geven over hoe hij erin staat draaide Veenstra Feeling Good van Muse.