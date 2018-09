John van ’t Schip blundert met Xess Xava

Voor John van ’t Schip tijdens zijn napraatje reden om eens de loftrompet te steken over Sneijders kroost, en dan vooral over de pas tweejarige Xess Xava. ,,Kijk die kleine dochter van ‘m, dat wordt er ook eentje hoor. Die trapt de hele tijd tegen de bal aan.”

Het was de huidige trainer van PEC Zwolle blijkbaar ontgaan dat, ondanks dat Xess al een hele tijd zijn haar in een staartje draagt, hij toch wel degelijk... een jongetje is.

Wesley Sneijder met Yolanthe en zijn twee zoontjes Jessey en Xess Xava, na zijn afscheidsinterland Ⓒ Hollandse Hoogte