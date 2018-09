Yes-R laat eenmalig zijn vrouw zien in nieuwste clip

De single On the Road die de rapper vrijdag uitbrengt, is dan ook een echt liefdeslied, waarin hij zijn grote liefde op een voetstuk plaatst. En in de clip kon dan ook maar één persoon zijn tegenspeelster zijn: zijn echte grote liefde Cheyen, geen enkele andere tegenspeelster zou dit nummer tot zijn recht laten komen.

Daar is wel wat aan voorafgegaan, laat zijn management weten aan Privé. In principe blijft zij namelijk altijd buiten de publiciteit. Maar, zo beargumenteerde Yes-R, als er één moment is om zijn vrouw toch eens te laten zien, dan is dit het wel. Dus haalde hij haar uiteindelijk over.

In 2007 ontmoetten de twee elkaar op een strandfeestje, in 2008 zijn ze op islamitische wijze met elkaar getrouwd. Voor de Nederlandse wet zijn ze nog niet getrouwd, maar dat zou zomaar kunnen gebeuren, getuige zijn nieuwe nummer met de tekst: ’Als je met me shinet, gooi ik een ring om je vinger’. In het lied vraagt hij verder begrip voor het feit dat hij zo vaak onderweg is om zijn grote droom waar te maken en roemt hij haar teamspirit.

De clip werd gemaakt door producer Mike Static. De getalenteerde jonge producer Jaymraya tekende voor de muzikale productie. On The Road wordt uitgebracht op Yes-R zijn eigen platenlabel Yes-R Records.