Meghan’s opmerkelijke look: is zij toch ZWANGER?

Prins Harry en zijn Meghan werden gefotografeerd en gefilmd tijdens hun bezoek aan het 100 Days of Peace benefietconcert in Londen, donderdagavond. Meghan droeg een helderblauwe jurk van Jason Wu op knielengte. Door de ruches op de jurk ging het weer los op Twitter. „Ben ik de enige die zie dat ze zwanger is”, vraagt een Britse Twitteraar .

Anderen delen dezelfde conclusies of ’voorgevoelens’. Sommigen zetten op social media zelfs een rode cirkel om de vermeende babybuik. Eerder deze maand kwam het Australische New Idea met het verhaal dat zij van een insider in Kensington Palace exclusief bevestigd hadden gekregen dat de populaire 37-jarige royal inderdaad in blijde verwachting zou zijn.

Het Britse koninklijk huis zwijgt nog steeds in alle talen.