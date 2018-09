Broederliefde haalt deze BN’ers op podium in Ahoy

Ronnie Flex, Trijntje Oosterhuis, Lil’ Kleine, Humberto Tan, Jonna Fraser, Victor Mids, Jayh, Poke en Cypro & Slick zullen allemaal op het podium te zien zijn in Rotterdam. Wat de artiesten precies zullen doen houden ze nog even geheim.

Broederliefde: „Het was tien jaar geleden nog ondenkbaar dat een Nederlandse hiphopartiest in Ahoy zou staan. Toen waren het hooguit Amerikaanse artiesten. Wat dat betreft zijn we heel bevoorrecht.”

De rapgroep zal in Ahoy zowel oud als nieuw werk laten horen. Het recent uitgebrachte album We Moeten Door 2 staat momenteel op nummer 1 in de Album Top 100 en pakte al meer dan 40 miljoen streams. Staanplaatsen voor het concert in Ahoy zijn uitverkocht, de laatste zitplaatsen zijn nog te bestellen.