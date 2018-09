Film by the Sea begint aan 20e editie

De befaamde Italiaanse actrice Sophia Loren krijgt zondag van onze minister van OCW een acteeraward uitgereikt Ⓒ Hollandse Hoogte

De 20e editie van Film by the Sea barst vrijdag los. Het internationale filmfestival opent met de film Becoming Astrid, over de beroemde Zweedse schrijfster Astrid Lindgren, tijdens het openingsgala in Vlissingen.