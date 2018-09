’Twan kan College Tour niet zomaar meenemen naar RTL’

De voormalig NPO-presentator, die het format zelf bedacht, had aangegeven het programma graag te willen meenemen. Maar dat is niet zo eenvoudig. „De formatrechten zijn gedeeld, want Huys heeft het format bedacht”, legt Paul Römer uit. „Als hij het dus wil meenemen naar RTL, heeft hij onze toestemming nodig. Maar als wij het willen doorzetten op NTR, moeten wij toestemming van hem hebben. Iemand moet dus gaan betalen.”

Het programma College Tour is al sinds 2007 te zien bij de NTR. In elke aflevering interviewt Twan Huys samen met studenten een bekend persoon uit binnen- of buitenland. In februari was de laatste uitzending met Michael Wolff, de schrijver van de bestseller Fire and Fury. Later die week werd de transfer van Twan Huys naar RTL bekend.

Eerder zei Twan Huys zelf te verwachten dat de NTR ermee stopt „Ik zou het niet logisch vinden als het bij de publieke omroep terugkeert, omdat het programma heel erg aan mij hangt en ik bij de totstandkoming van elke aflevering zeer nauw betrokken was”, zei de presentator zaterdag in het AD. Hij zei ook zich voorlopig te willen concentreren op zijn latenightshow.