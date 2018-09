Zet Thierry Baudet onverwachts een trend?

Was het donderdag nog Tim den Besten die in een promobeeld voor zijn tv-programma op Instagram voor een Texelse variant op Tims Tent evenals Thierry naakt op de rand van een zwembad ging liggen, vrijdag reageert Jon van Eerd op dat nieuws op Twitter met een al even gewaagde foto: zelfde pose, vergelijkbare omgeving, zelfde dresscode: adamskostuum.

Eerder ging ook presentator Jaïr Ferwerda al uit de kleren, zelfs live op tv, voor het programma Laat op Eén, om zich de beruchte pose aan te meten.

Jon van Eerd maakt een ondeugende knipoog naar Baudet’s oorspronkelijk foto Ⓒ Hollandse Hoogte