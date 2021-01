NPO-voorzitter Shula Rijxman bezorgd over toenemende dreiging voor journalisten

„Onwaarheden, complottheorieën én polarisatie bestrijden we met één tegengif: de feiten”, aldus de voorzitter van de NPO. Volgens Rijxman is het in een democratische samenleving cruciaal dat journalisten hun werk in alle vrijheid kunnen blijven uitvoeren. „De ontwikkeling dat feiten worden ontkend, de wetenschap ter discussie wordt gesteld en steeds vaker hardop wordt getwijfeld aan het werk van journalisten, is gewoonweg gevaarlijk.” Zo noemt ze het feit dat de NOS zich gedwongen voelde het logo van de satellietwagens te verwijderen een dieptepunt. „Dit zijn ontwikkelingen die je in een dictatuur zou verwachten, níet in een moderne democratie.”

De NPO spreekt voortdurend met alle omroepen en stimuleert innovaties om nepnieuws, desinformatie en deepfakes tegen te gaan. Ook voor nieuwe kandidaat-omroepen gelden die journalistieke normen en waarden, benadrukt Rijxman. „Het is belangrijk dat eventuele nieuwe omroepen de journalistieke codes ondubbelzinnig onderschrijven, maar natuurlijk vooral dat zij straks iets toevoegen aan wat er al is.” Of ze hiermee hint op omroep Zwart van Akwasi is niet duidelijk; feit is wel dat de oprichter van deze omroep zelf de schreef over ging toen hij onlangs werd geïnterviewd door een journalist van het NPO 1-radioprogramma Dit is de dag.

Rijxman blikt in haar toespraak ook vooruit op andere uitdagingen voor de NPO in dit nieuwe jaar. Zo spreekt ze over het flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen rond het coronavirus in de programmering en de uitbreiding van het aanbod op het gebied van cultuur, regio en wetenschap. Ook hoopt ze dat de NPO na de Tweede Kamerverkiezingen van het kabinet de ruimte krijgt om een ’verbindende rol voor de samenleving” te behouden en dat er meer ruimte komt voor amusementsprogramma’s. „Juist met amusement kunnen we echt iedereen bereiken. Ook moeilijker bereikbare groepen, zoals jongeren en mensen met een niet-westerse achtergrond. We hebben nu allemaal ervaren hoe belangrijk het is dat je ook even kunt ontsnappen aan de realiteit. Door ontspanning in welke vorm dan ook. Wij zijn de nationale huiskamer!”