Tim Hofman wil met nieuwe Boos Voice-dossier weer op scherp zetten

„We wilden toen geen vervolg maken puur omdat we succes hadden. We vonden: het moet er wel iets aan toevoegen”, aldus de 34-jarige Hofman. „Verder vonden we: het moest over de misstanden gaan, niet over mij of over het programma. En op zich zorgde de samenleving zelf voor het vervolg: de uitzending heeft veel gesprekken opengebroken. Bij gezinnen aan de keukentafel, in vriendengroepen, en in bredere zin: bij bedrijven, in het kabinet; maatschappijbreed.”

Over de nieuwe uitzending zegt Hofman dat er ergens ’iemand zit te jokken’. „Als mensen niet de waarheid zeggen, moeten we dat natuurlijk melden. Deze uitzending dient om het weer even op scherp te zetten.”

In de nieuwe Boos, die donderdagmiddag online kwam, meldde Hofman dat John de Mol mogelijk al eerder wist van meer gevallen van grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Deze meldingen zouden bekend zijn bij een contactpersoon binnen de productie en een eindredacteur van Talpa. Het is echter niet duidelijk of zij De Mol daarvan op de hoogte hebben gesteld.