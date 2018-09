Hardwell niet de eerste dj die stap terug doet

De beslissing van Hardwell komt in een periode waarin het voor dj’s steeds normaler wordt om even gas terug te geven. De laatste jaren kwamen er meer collega’s van Hardwell naar buiten met verhalen dat ze de druk die gepaard gaat met hun werk niet meer aan kunnen. Dj’s worden vaak geleefd. Ze reizen de hele wereld over, draaien tot diep in de nacht hun plaatjes en moeten weer naar de volgende locatie. Ondertussen moeten ze allerlei andere verplichtingen doen zoals het geven van interviews en maken ze ook nog nieuwe muziek.

Internationaal grote dj’s als Carl Cox en Deadmau5 lieten al eens weten dat het hun af en toe te veel werd, en ook dichter bij huis zoals Headhunterz en Laidback Luke. Het bekendste voorbeeld is misschien wel de in april overleden Avicii, die niet met de druk en de roem kon omgaan. Hij stopte in 2016 met optreden vanwege zijn gezondheid. Mede door het overlijden van Avicii ontstond er eerder dit jaar weer discussie over het drukke bestaan van dj’s.

De dertigjarige Hardwell is ruim tien jaar actief in het wereldje. Hij behoort inmiddels al jaren tot de internationale top. Twee keer, in 2013 en 2014, werd Hardwell uitgeroepen tot beste dj van de wereld. Hij blaast voorlopig stoom af, maar stoppen met muziek zal hij nog lang niet doen.

