Management Hardwell: stoppen geen impulsieve actie

Stef, die niet met zijn achternaam in dit artikel wil worden genoemd, was gisteravond bij het optreden van Hardwell aanwezig en vertelt aan De Telegraaf dat de dj plotseling zijn show stillegde, toen alle feestgangers van links naar rechts dansten. „Hij zei in het Engels: ’Je kunt me overal vinden: op YouTube, op Spotify... Maar als je hier bent, dan ben je klaar om te feesten. Als je niet wil feesten, dan is dáár de exit. Wat jullie daarvan vinden, kan mij niet zoveel schelen. Je hebt al 50 euro een kaartje betaald, dus wat maakt jou het uit.’ Vervolgens ging iedereen weer verder met naar links, naar rechts.”

Stef is helder in zijn oordeel en noemt het gedrag van de dj „ behoorlijk overspannen”. Ook op sociale media circuleren berichten waarin gesteld wordt dat Hardwell een woede-uitbarsting zou hebben gehad.

Van links naar rechts

Volgens manager Maas ligt het anders: „Ik was bij het optreden aanwezig en heb het met eigen ogen gezien. Hij riep de feestgangers op van links naar recht te dansen en wie daar niet aan wilde meedoen, moest dan maar weggaan. Daarna startte hij de muziek weer en maakte hij zijn set af, zoals we dat van hem gewend zijn.”

Hardwell heeft aangegeven per direct te stoppen met optreden. Zijn optreden met het Metropole Orkest, dat tijdens het Amsterdam Dance Event plaatsvindt, gaat wel door. Op 18 oktober spelen het orkest en de dj samen in de Ziggo Dome een concert, waar bezoekers van alle leeftijden naartoe kunnen.