Dood Avicii triggerde Hardwell tot time-out

„Hij kwam zelf met deze beslissing. Ik denk wel dat de dood van Avicii iets bij Robbert getriggerd heeft, door te denken van: ja fuck, ik moet ook gewoon voor mezelf kiezen”, aldus Knaup, die benadrukte dat het om een time-out gaat en niet om een definitief afscheid. „Een pauze om een stap terug te doen en eens achterom te kijken in plaats van vooruit.”

In de studio loofde Ronald Molendijk, die ook actief is als dj, de beslissing van Robbert. „Gelukkig heeft hij het lef en de moed om naar zichzelf te luisteren”, zei hij. Volgens Molendijk valt het leven van een dj met geen enkele andere artiest te vergelijken en is stoppen met de ’ratrace’ niet zo makkelijk als het lijkt. „Een band maakt een album en gaat dan eens een jaartje toeren, maar dj’s maken elke twee, drie weken een nieuwe single en zijn altijd aan het toeren.” Bovendien staat achter elke dj een heel team, merkte Molendijk op. „Er staan 20 tot 25 mensen achter. Je bent non-stop bezig met je eigen merk, een wereldmerk.”

De 30-jarige Hardwell, tweemaal tot beste dj van de wereld gekozen, maakte vrijdagmiddag bekend dat hij voor onbepaalde tijd een stap terug doet. De dj heeft meer tijd voor zichzelf nodig, schreef hij op Facebook. „Ik heb altijd met de grote druk om kunnen gaan, maar voor nu is het te veel. Het voelt als een eindeloze rit in een achtbaan.”