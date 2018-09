Nog geen beslissing over songfestivalstad

„Ondanks voortdurende speculaties in de media, heeft de EBU nog geen beslissing genomen over welke stad het Eurovisie Songfestival van 2019 gaat organiseren. Tel Aviv en Jeruzalem hebben beide extreem goede bids ingediend en voldoen aan de voorwaarden om het festival te mogen organiseren”, laat de EBU vrijdag in een verklaring weten.

„We onderzoeken zorgvuldig de voorstellen om de best mogelijke locatie voor volgend jaar te bepalen. Als er een besluit wordt genomen, wordt dat via de officiële kanalen bekendgemaakt.”

Tel Aviv heeft volgens Israëlische media de voorkeur. De geplande data van het Eurovisie Songfestival zouden 21, 23 en 25 mei zijn.