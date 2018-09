’Ik wist: ik ben nu ontzettend hard aan het poepen’

In de video, die ruim 36 minuten duurt, laat Monica fragmenten zien van de bevalling en vertelt ze zonder er omheen te draaien over haar weeën en de uiteindelijke geboorte van haar dochter. De YouTube-sensatie zegt dat ze wilde bevallen zonder medicatie, maar dat lukte eindelijk niet. „Ik heb gebruld als een aap!”

Voorafgaand aan de bevalling had Monica een grote angst: ze wilde niet poepen. „Dat leek me echt verschrikkelijk. Ik had mezelf al helemaal ondergezeken, maar dat maakte me niet uit. Je gaat niet even opstaan, omdat je naar het toilet moet. Je ligt daar toch al in je blote punani en iedereen zit ernaar te kijken. Op een gegeven moment stonden er iets van tien mensen in die kamer. Maar het interesseerde me geen reet, ik piste mezelf helemaal onder.”

Maar hoewel ze nog geen tien centimeter ontsluiting had – „ik bleef maar hangen op die vijf” – kreeg de vriendin van voetballer Lars Veldwijk persdrang. Ik ben toen toch maar een beetje gaan persen. Wat dus resulteerde in het feit dat ik mezelf in dat bed helemaal had ondergekakt. Op een gegeven moment wist ik: ik ben nu ontzettend hard aan het poepen. Het stonk echt heel erg in die kamer, dus ik zei achteraf tegen Lars: ’Ik was gewoon aan het poepen, joh!”, waarop hij zei: ’Huh, heb je gepoept?’ Misschien heeft ie het gewoon verdrongen, I don’t know.”