’Rapper Mac Miller (26) overleden aan overdosis’

Miller, wiens echte naam Malcolm James McCormick was, veroorzaakte al eens onder invloed een zwaar verkeersongeluk. Donderdagavond twitterde hij nog dat hij ernaar uitkeek om op tournee te gaan. Hij zou daar volgende maand mee beginnen.

Zijn verslaving was de reden dat zijn relatie met zangeres Ariana Grande op de klippen liep. Hij had samen met Grande enkele nummers gemaakt. Na de aanslag in Manchester op 22 mei 2017 traden ze samen op bij het benefietconcert ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Hij speelde vorig jaar juli nog in Tilburg tijdens het WOO HAH-festival.