Voortbestaan SBS-quiz Lucky13 onzeker

„Het stond in de planning dat Lucky13 zou worden opgevolgd door Wie heeft de mooiste bruiloft?”, aldus de zegsvrouw. Van het trouwprogramma worden in totaal veertig afleveringen uitgezonden, wat betekent dat er eventueel vanaf half november weer plek zou zijn voor Lucky13.

Lucky13, gepresenteerd door 3FM-dj Rob Janssen, startte half juni in de vroege avond op SBS. Begin augustus werd de show met een halfuur vervroegd vanwege de start van House of Talent.

Geldprijs

De quiz is de eerste show op de Nederlandse televisie waarbij kijkers direct kunnen meespelen, zonder dat ze per se naar de televisie moeten kijken. In een app moeten spelers dertien vragen beantwoorden. Wie alle antwoorden goed heeft, maakt kans op een geldbedrag dat onder alle winnaars wordt verdeeld.

Dagelijks kijken er zo’n 100.000 mensen via televisie mee. Het aantal spelers in de app ligt per spelletje meestal tussen de 20.000 en 30.000 kandidaten.