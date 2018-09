Geschokte reacties op dood Mac Miller

„Dit doet pijn man, rust in vrede”, twittert zanger Khalid. „Ik hou van je, vriend.”

Chance The Rapper zegt gebroken te zijn door het nieuws. „Ik weet niet wat ik moet zeggen. Mac Miller nam mij mee op mijn tweede toer ooit. Behalve dat hij heeft geholpen mijn carrière een boost te geven was hij ook een van de aardigste jongens die ik ooit heb gekend. Een geweldige man. Ik hield echt van hem. Ik ben er kapot van.”

Acteur en rapper Jaden Smith houdt het kort: „Lang leve Mac Miller, rust zacht. We houden van je.”

Uit een tweet van zangeres Kehlani blijkt dat Mac Miller komende week nog een video zou schieten. „Dit is te veel voor mij”, schrijft ze.

„Zo triest nieuws”, meldt zangeres Dua Lipa. „Ik kan het niet geloven.”

Ook in Nederland is geschrokken gereageerd. „Holy shit”, twittert de kersverse Qmusic-dj Domien Verschuuren.

Zangeres en YouTuber Teske de Schepper: „Ik schrik hier zo zo zo van”, schrijft ze.

„Fuckkk”, aldus presentator Tim Hofman.

De dood van 26-jarige Mac Miller is nog niet officieel bevestigd. Volgens TMZ is de oorzaak een overdosis. Mac Miller, die enige tijd een relatie had met Ariana Grande, had al langer problemen met drugs.