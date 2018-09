Albert laat mysterieuze dochter tsaar HERLEVEN!

Een scène uit het veelgeprezen Anastasia, die momenteel op Broadway hoge ogen gooit. Volgend jaar komt de musical naar Nederland. Ⓒ Stage Entertainment

Honderd jaar na de moord op de Russische tsaar en zijn gezin, in juli 1918, werken ALBERT VERLINDE en Stage aan de musical over de enige dochter die dat drama zou hebben overleefd: ANASTASIA. Vandaag maakt de producent op PAGINA PRIVÉ bekend dat theaterhit THE LION KING in Scheveningen plaats gaat maken voor de musical over haar even dramatische als mysterieuze leven…