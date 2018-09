Dolgelukkige Kim Kötter en Jaap Reesema getrouwd

De tv-persoonlijkheid laat weten dat het huwelijk in het schitterende Oostenrijkse berglandschap maar liefst vier dagen duurt. Op de foto van de eerste dag staat het stel stralend op een schommelbank die hangt aan romantisch versierd houtwerk.

Of de komende dagen de dag van het ja-woord nog overtreffen? „De aller-aller-allermooiste dag uit ons leven was vandaag.. we hebben de liefde gevierd met onze lieve familie en vrienden in het prachtige Tirol. Op de mooiste locatie ooit! We zitten op de allergrootste roze wolk!!!”

Kim is van plan na het vierdaagse huwelijk meer foto’s te delen. „Of misschien wel eerder omdat het allemaal zoooooo gaaf is!! We zijn zooooooooooooo intens blij!!!”

