Charles en Camilla heropenen theehuis na renovatie van 12 miljoen

Charles sprak, uiteraard onder het genot van een kopje thee, lovende woorden over het eindresultaat: „Het is een opmerkelijke prestatie, geweldig werk. Ik ben vol bewondering. Deze tearoom is een aanwinst voor de stad Glasgow. Ik wens u dan ook het grootste succes vanaf nu en ik ben er erg trots op dat ik een kleine rol heb gespeeld bij het openen van het theehuis.”

Het gebouw kan tweehonderd theedrinkers tegelijk herbergen. Per jaar brengen 360.000 mensen een bezoek aan The Willow.

Na de thee bracht Camilla in haar eentje nog een bezoek aan Maggie’s Centre, een vleugel van het Gartnavel ziekenhuis in Glasgow waar kankerpatiënten worden behandeld. Ze is al tien jaar beschermvrouw van de kankerbehandelcentra, waarvoor ze ook geld inzamelt.