Ariana Grande wordt dood Mac Miller verweten

Mac Miller overleed vrijdag aan een overdosis. Op Instagram heeft zijn ex-vriendin Ariana Grande er niets expliciets over gezegd. Wel postte zij een video van zichzelf voor een hotel in Londen. „Dag Londen”, schreef ze erbij. Deze en een eerdere post van vrijdag leverde een hoop commentaar op en er ontstond zelfs een hashtag met het verwijt dat zij hem om het leven heeft gebracht.

Ondanks de verwijten zijn er beduidend meer fans die het opnemen voor de zangeres en hun shock over de ’hatelijke reacties’ uitspreken. Iemand laat Ariana weten alle ’slechte commentaren’ op Instagram gerapporteerd te hebben. En een ander: „Je bent een prachtig mens. Negeer al deze trollen die overduidelijk GEEN idee hebben dat je iemand niet kunt veranderen.” Ook krijgt ze veel meeleven en bemoediging. „Ik weet dat het sowieso al erg moeilijk voor jou moet zijn en dan zijn er nog die gemene mensen die jou hier kritiek leveren. We willen je laten weten dat wij de pijn meevoelen en we steunen jou en houden van jou, want dat is wat familie doet!!”.

Onbegrip

Lena Dunham neemt het op Twitter voor Ariana Grande op. „Iedereen die suggereert dat een vrouw Mac Miller had kunnen redden door hem wat steviger vast te houden, heeft een essentieel onbegrip van de ziekte van verslaving. Vrede zij met hem en met iedereen die worstelt met een verslaving of iemand liefheeft die verslaafd is.”

De zangeres zag zichzelf dit jaar al eerder genoodzaakt zich te verdedigen, toen fans eveneens verwijten spuwden na de arrestatie van Mac Miller voor dronken rijden. „Ik heb voor hem gezorgd en heb geprobeerd hem te helpen en ik heb jarenlang gebeden dat hij stabieler zou worden, maar een vrouw de schuld geven van het onvermogen van een man en het feit dat hij zijn zaken niet op orde heeft, is een groot probleem”, schreef ze toen. Bij de ernstige tragedie van zijn dood, reageert ze niet inhoudelijk, maar beschermt ze zichzelf tegen de commentaren door die niet meer toe te laten.

