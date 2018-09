Barry Atmsa moest ’speelgoed delen met coole jongens’

Onder anderen Maarten Heijmans en Gijs Scholten van Aschat voegden zich voor de nieuwe reeks van de BNNVARA-serie bij hoofdrolspelers Barry Atsma, Jacob Derwig en Georgina Verbaan. Het tv-drama was begin vorig jaar een grote hit, met rond de anderhalf miljoen kijkers per aflevering. „Ik voelde een soort kinderachtige trots toen ik Maarten en Gijs de set kon laten zien en wist ook gelijk: dit wordt een topseizoen”, vertelt Barry aan ANP.

Atsma was verrast door het succes van de eerste afleveringen. „Klem 1 trok kijkers van alle leeftijden. Ineens herkenden de vriendinnetjes van mijn dochters mij op het schoolplein.” Lachend: „De moeders kenden mij al wat langer.”

’Jacob brengt rust’

Hij ziet zichzelf niet als hét dragende personage in de serie, maar deelt de spotlights evenredig met tegenspelers Derwig en Verbaan. „We dragen het verhaal met ons drieën en dat is heel erg fijn. Dan is er altijd iemand om even tegenaan te leunen als je je ergens onzeker over voelt. Jacob en ik kennen elkaar heel goed en we spelen al heel lang samen, niet alleen voor film of tv maar ook op het toneel. We zijn alles al van elkaar geweest, vader en zoon, rivalen, geliefden. We hebben elkaar gedood, bemind en alles ertussenin. Ik vind het heerlijk om met hem te spelen. Hij brengt zoveel rust. Dat haalt voor mij echt druk van de ketel.”

Ook Georgina heeft hij in zijn hart gesloten. „Zij is zo’n in en in goed en lief persoon. En ongelofelijk grappig. Je zou een dubbel-dvd kunnen maken van al onze bloopers, omdat zij steeds in de lach schiet als ik serieus boos probeer te spelen.”

Egotripper

De warme band tussen de drie hoofdrolspelers verlicht volgens Atsma de druk die na een succesvol eerste seizoen onvermijdelijk rust op deel twee. „We hebben steun aan elkaar en vertrouwen elkaar volledig. En om dan iemand als Gijs Scholten van Aschat erbij te hebben, dat maakt het extra fijn.”

Hij was zich er heel goed van bewust dat het niet makkelijk moet zijn voor een acteur om in te stappen in een tweede seizoen. „Ga maar eens in hun schoenen staan, dacht ik ineens. Maar Jacob, Georgina en ik zijn teamspelers. En daarmee zorgen we dat iedereen zich thuis voelt op de set.” Hoe anders ging dat die keer dat hij zelf als nieuweling op een internationale set stond, met een bekende Hollywood-acteur in de hoofdrol. „Wat een egotripper was dat zeg. Vreselijk. Zo zijn wij dus niet hier. En volgens mij zie je dat terug in het resultaat.”

KLEM 2, is vanaf donderdag 13 september 20.30 uur te zien bij BNNVARA NPO 1.