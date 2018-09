Cardi B en Nicki Minaj vliegen elkaar aan op modefeest

Nicki zat met haar crew aan tafel, toen Cardi B ’agressief’ op haar afstormde en ondertussen riep: ’Laat mij jou eens iets vertellen’, vertellen ooggetuigen aan TMZ. De beveiliging moest ingrijpen, maar kon de furieuze rapper niet kalmeren.

Fashionfeestje of niet, nu Cardi B werd tegengehouden in haar missie om met Nicki Minaj te praten, trok ze haar modieuze hakschoen uit en gooide die richting Nicki Minaj. Ze miste de rivaliserende rapper, die volgens TMZ geen spier vertrok. Op videobeelden die via social media naar buiten kwamen, is te zien dat het incident wel degelijk ontaardde in een gevecht waarbij beveiligers tussen de ’dames’ in moesten springen. Uiteindelijk wisten ze de woedende Cardi naar buiten te brengen om af te koelen. De politie heeft haar vervolgens aangehouden.

Elleboog in gezicht

Volgens woordvoerders van Cardi wilde ze heus niet vechten, maar wilde ze Nicki aanspreken op de leugens die ze verspreidde. Ook zou ze haar schoen pas gegooid hebben nadat een beveiliger met zijn elleboog in haar gezicht zou hebben gestompt. „Toen ging het pas los.” Op haar voorhoofd is inderdaad een flinke bult te zien.

Ondertussen heeft Cardi haar de oorlog aan Nicki verklaard in een al even furieus bericht op Instagram. „Ik laat een boel gaan, ik laat me kleineren, ik laat je over me liegen. Maar als je over mijn kind begint, en commentaar liket over mij als moeder en kritiek levert op mijn vaardigheden om voor mijn dochter te zorgen, dan houdt het op.”