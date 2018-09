Deze Nederlander die meedeed aan AGT komt nu met droneshow

Middendorp maakt de voorstelling met zijn gezelschap Another Kind of Blue. „Dans en technologie komen voort uit dezelfde bron”, stelt hij. „Het verlangen van de mens om een andere werkelijkheid te scheppen. Flirt with Reality laat zien hoe grenzen vervagen in onze steeds virtueler wordende wereld en hoe dit tegelijkertijd nieuwe kansen creëert.”

De Nederlandse choreograaf kreeg internationale bekendheid toen hij in 2014 meedeed met het populaire televisieprogramma America’s Got Talent, waar hij een finaleplek behaalde. Zijn stuk Blue Journey is op televisie en Youtube gezien door ruim 50 miljoen mensen. De kaartverkoop voor Flirt with Reality gaat deze week van start.

Dit jaar is het Glennis Grace die nog kans maakt op een finaleplek in de Amerikaanse talentenshow. Komende week treedt ze op in de halve finale. Al zou het daar ophouden, internationale bekendheid heeft ze met haar spectaculaire optredens in elk geval al verworven.