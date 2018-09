Fans leven mee met dj Hardwell

„Je verdient deze pauze meer dan wie dan ook. Neem alle tijd die je nodig hebt. We zullen er nog steeds zijn als je terugkomt en we willen alleen het beste voor je gezondheid”, is een reactie die in andere bewoordingen steeds maar weer terugkomt. Niet alleen vinden ze dat dj Hardwell de rust heeft verdiend, ze schrijven ook dat ze begrijpen dat de ’wereld van de EDM’ en ’het leven in de spotlights’ zwaar is. „Het is een trieste beslissing, maar tegelijk is het een goede beslissing voor jou. Je bent al meer dan tien jaar een muziekproducer en een artiest, dat is totaal niet gemakkelijk. Muziek en roem in het algemeen maken je een gevangene.” Ze beloven dan ook trouw: „We zijn er nog als je terugkomt.”

Anderen delen volop wat dj Hardwell tot dusver voor hen heeft betekend. „Jouw muziek heeft me geïnspireerd en door zoveel heen geholpen. Door donkere tijden, depressie, absoluut, absoluut alles. (...) Elke dag blijf je me inspireren. Dank je voor alles wat je hebt gedaan om de wereld en meer nog, mij persoonlijk, te beïnvloeden.” Een ander ontmoette zijn vrouw voor het eerst bij een optreden van Hardwell, in Korea in 2015. „Met dank aan Robbert is mijn leven sindsdien veel beter geworden.”

Avicii

Enkelen refereren ook aan Avicii, die in april dit jaar zichzelf van het leven beroofde, zoals later bleek onder druk van de zakelijke ’machine’ waaronder hij bezweek. „Als ik deze woorden lees, kan ik alleen maar denken aan Avicii”, schrijft een fan. „Geniet en leef je leven zoals jij wil! Zoveel dank voor je music en tot gauw... hoop ik.” Deze reactie kreeg instemming van meer dan drieduizend fans, die allen dingen zeggen in de trant van: „Ik dacht precies hetzelfde.” Velen steken hem dan ook een hart onder de riem.

Het leek er vorig jaar op dat Hardwell een manier had gevonden om met de druk te leven. Hij zei in 2017 in de Telegraaf over zijn burn-out in 2012: „Ik zat tegen een burn-out aan, mocht ik een hele tijd niet draaien van de dokter. Ik heb nog nooit drugs gebruikt, rook niet, mag best een biertje drinken, maar zal me nooit te pletter zuipen. Maar in dat jaar kreeg ik voor het eerst te maken met grote verschillen in tijdzones en daar moet je letterlijk mee leren leven. Inmiddels doe ik het ook anders. Ik ga drie weken naar Amerika en kom daarna terug, niet de hele tijd op en neer dus. In de zomermaanden draai ik eigenlijk alleen maar in Europa. Op die manier blijft dit het mooiste vak ter wereld.”

Iets moois

Toch baat die aanpak ook niet langer. Op Facebook schreef dj Hardwell, ofwel Robbert van de Corput, vrijdag dat hij niet 24/7 Hardwell kon zijn, omdat er dan geen ’energie, liefde, creativiteit en aandacht voor mijn leven als een normaal mens’ overbleef om andere mogelijkheden te ontdekken. Ook schreef hij hoe hij altijd met de druk wist te dealen van een zwaar tourschema, maar dat dit gevoel nu anders was. „Het voelde teveel, als een nooit eindigende achtbaan. Ik probeer mezelf altijd 200% te geven en omdat te blijven doen en mijn creativiteit te voeden, heb ik wat tijd vrij nodig om mezelf te zijn, de mens achter de artiest.” Hij ondertekende met Robbert, zijn naam als ’gewoon mens’.

Iemand heeft goede hoop dat zijn rust hem goed zal doen en inderdaad nieuwe creaitviteit voedt bij de dj. „Ook nog dit: herinner je de laatste keer dat hij een pauze nam in 2012, en toen in 2013 was zijn BESTE JAAR!!! Misschien heeft Hardwell in 2019 iets moois te bieden voor ons fans en de EDM-wereld die hij gaat regeren!”