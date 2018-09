Pamela Anderson weer SINGLE

Volgens TMZ zou Anderson haar vriendje gedumpt hebben nadat hij haar onlangs een ring van Cartier had aangeboden, als een voorproefje van een huwelijksaanzoek. Iemand uit de kring van Anderson licht de reden van het uitmaken toe aan Page Six: de voetballer zou niet genoeg tijd aan zijn tweelingzoons van 2 jaar oud besteed hebben.

„Ze heeft het gevoel dat zij de reden is dat Adil niet genoeg tijd voor zijn kinderen heeft. Ze trekt zich terug uit zijn leven zodat hij het juiste kan doen en bij zijn kinderen kan zijn. Het is een echt romantisch gebaar van Pamela, totaal onzelfzuchtig. Adil heeft moeite om zijn leven met Pamela in balans te brengen met een gezonde relatie met zijn ex, de moeder van zijn kinderen.”

Volgens de bron is het typerend voor Pamela om ’zich op te offeren voor haar liefde’. En ondanks haar gebroken hart, zou de voormalig Baywatch-ster hopen dat de 32-jarige Rami weer bij de moeder van zijn kinderen komt. Ondertussen heeft zij zijn huis verlaten en is ze naar Parijs vertrokken. Volgens de bron heeft de blondine de avances die miljardair Evgeny Lebedev ondertussen herhaaldelijk - en nog steeds - maakte, afgeslagen. „Ze wil nu alleen zijn.”

Opmerkelijk is het toch: onlangs kwam naar buiten dat de 51-jarige nog graag een kind zou willen. Met Adil. Maar hij gaf haar eerst een ring, als symbool voor een serieuze verbintenis na een relatie van een jaar. Dit kostbare sieraad heeft ze naar verluidt aan haar zoon Brandon gegeven.