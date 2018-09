Bilal Wahib in nieuwe bioscoopfilm

De Libi volgt 24 uur lang drie moderne titaantjes van zeventien jaar uit een Amsterdamse buitenwijk die er alles aan doen om de fameuze nachtclub Jimmy Woo binnen te komen om zo te bewijzen wat ze waard zijn in het leven. Het is de eerste bioscoopfilm van de jonge regisseur Shady El-Hamus.

„De Libi is een film die volledig geworteld is in de jongerencultuur van nu, maar een universele boodschap communiceert: je moet de kansen die er in je leven voorbijkomen leren herkennen en aangrijpen”, stelt El-Hamus. „Een film die de belevingswereld van de jeugd van nu laat zien en hen serieus neemt, omdat zij de toekomst zijn.”

Het scenario is geschreven door Jeroen Scholten van Aschat. Bilal Wahib speelde eerder onder meer in Fissa, Layla M en Broeders. Rapper Hef was eerder al te zien in Gangsterboys, Valentino en de serie Van God los.

De Libi zal in de zomer van 2019 in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. BNNVARA zendt de film vervolgens uit op televisie.