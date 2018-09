Boer Olke vraagt nieuwe liefde ten huwelijk

Olke heeft Hilda die ook in Texas woont, ten huwelijk gevraagd toen ze in een hotel in Dallas logeerden. Op de website van het tv-programma Boer zoekt Vrouw staat te lezen hoe hij een romantisch moment benutte voor de vraag: ze zaten samen aan een wijntje, buiten bij het vuur, na een heerlijk diner. Hilda hoefde niet te aarzelen. „We waren er klaar voor ons te verloven en een commitment te maken. En het voelt heel erg goed!”

Nu Hilda, dochter van een tulpenkweker, ja heeft gezegd, wil Olke niet lang wachten. Een datum is er nog niet, de locatie wordt zijn boerderij in Texas. De kinderen van boer Olke, Brenda, Kim en Rik gunnen hun vader zijn liefdesgeluk. ’’Tuurlijk, ze zijn heel blij voor mij, maar er gaat ook veel door hun heen. Er is veel gebeurd, maar bovenal zijn ze heel blij voor mij.”

Hilda kwam in contact met Olke toen ze hem kwam condoleren met het verlies van Karen. „Ze bood aan een keer een kopje koffie te drinken samen, als ik daar klaar voor was natuurlijk.” Hij nodigde haar daarop uit voor een diner in Greensville en het klikte, iets waar de Texaanse boer heel dankbaar voor is. Hij worstelde met het alleen zijn na het overlijden van Karen, die hij alle perspectieven ten spijt nog ten huwelijk had gevraagd. Zij overleed begin feburari op 47-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker.