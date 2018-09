Prinses Marilène slaat eerste Schokland Vijfje

Marilène mocht zelf de speciale slingerpers bedienen waarna ze het bijzondere muntstuk van vijf euro in handen kreeg. Dat deed de echtgenote van prins Maurits bij Museum Schokland. Ze is te spreken over het resultaat. „Prachtig, ik denk dat het ontwerp heel goed past bij de omgeving van Schokland”, zei ze.

Prinses Marilène bedient de slingerpers Ⓒ Hollandse Hoogte

Met de herdenkingsmunt wordt aandacht gevraagd voor Schokland, het voormalige eiland in de Zuiderzee, dat deel uitmaakt van het Nederlands Werelderfgoed. Het staat ook symbool voor de Nederlandse strijd tegen het water en is de zevende uitgave uit de serie Nederlands Werelderfgoed. Sinds 2012 wordt elk jaar met een serie munten aandacht gevraagd voor één van de tien werelderfgoederen van Nederland.

De prinses kende het verhaal over Schokland wel, maar het was tijdens Open Monumentendag de eerste keer dat ze het museum bezocht. „Het raakt aan iets wat ik zelf heel erg belangrijk vind”, legde ze uit. Marilène vindt het namelijk belangrijk dat het Nederlands cultureel erfgoed en de geschiedenisverhalen van ons land behouden blijven.