Koning Boudewijn herdacht

Kardinaal Jozef De Kesel, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, sprak in zijn overweging over Boudewijn: ”Een rechtschapen man, een staatshoofd dat niet als instelling functioneerde maar als mens regeerde.” Volgens De Kesel was de koning ’uiterst gewetensvol, met overtuiging en karakter’. „Zijn gezag was groter dan de macht waarover hij beschikte.”

Hij memoreerde de zorg die Boudewijn tentoonspreidde voor de minderbedeelden. „Ouderen, armen, vluchtelingen, slachtoffers van mensenhandel. Hij had voor hen altijd een luisterend oor, zag hen niet als hulpbehoevenden, maar als mensen die in hun waardigheid moesten erkend worden.”

De mis werd onder meer bijgewoond door het Belgische koninklijk gezin minus de in Wales studerende prinses Elisabeth, prinses Astrid en een deel van haar gezin en door prins Laurent. Ook groothertog Henri van Luxemburg, een neef van Boudewijn, was met een grote afvaardiging naar Laken gekomen. Grote afwezigen waren echter Boudewijns broer en opvolger, koning-emeritus Albert en zijn echtgenote koningin Paola.

Voor de kerk hadden zich tientallen koningshuisfans verzameld.