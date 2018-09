Charles komt volop in schijnwerpers te staan

De prins van Wales krijgt in het Londense Palladium van televisiezender ITV een grote show aangeboden die als motto heeft meegekregen We Are Most Amused and Amazed. Daaraan zullen goochelaars en cabaretiers meewerken. Volgens ITV zijn de besten in hun vak uitgenodigd en wordt het een onvergetelijke avond. Charles is in elk geval een groot fan van goochelen, en heeft zelf in 1975 live op televisie een goocheltruc verricht.

De BBC komt met een speciale documentaire over het leven en werk van Charles, waarvoor hij de afgelopen maanden extra is gevolgd. Ook wordt een stroom boeken verwacht en brengt de Royal Mint een speciale herdenkingsmunt uit. De zomertentoonstelling in Buckingham Palace die nog tot eind september is te bezoeken staat eveneens in het teken van Charles. De prins zelf heeft in mei al een voorschot genomen op zijn verjaardag met een tuinfeest voor alle medewerkers van zijn tientallen stichtingen en goede doelen.