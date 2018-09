Tineke de Nooij bestookt met ’nare en vervelende’ appjes

De presentatrice vult met De TinekeShow tussen 12.00 en 14.00 uur de ether, en neemt daarmee de uren over van Ron Brandsteder, die Omroep MAX en dus ook de zender inmiddels heeft verlaten. Zaterdagmiddag, aan het begin van de uitzending, deed Tineke een emotionele oproep aan haar luisteraars, waarin ze hen verzocht te stoppen met het verzenden van hatelijke berichtjes.

„Wilt u ophouden met het versturen van vervelende appjes, want ik heb daar vorige week buitengewoon veel last van gehad. U vindt dat Ron Brandsteder hier moet zitten – en dat vind ik ook, want het was zijn tijdsvak – maar Ron is weg en ik heb zijn tijd gekregen. En ik hoop dat u een beetje leuk bent tegen mij, want het is niet leuk als u heel naar tegen mij blijft doen. Ik verdien dat ook niet.”

Helemaal ontroerd

Gelukkig was deze oproep niet aan dovemansoren oren gericht, want al snel stroomde de mailbox over met lieve, opbeurende berichtjes. „Ik ben helemaal ontroerd door jullie lieve appjes. Normaal gesproken zeg je er niets over als je nare berichten krijgt, en gelukkig wordt mij dat in de meeste gevallen bespaard, maar vorige week heb ik er zo ongelooflijk last van gehad. Bij de eerste app was het al raak: ’Ben jij niet al genoeg op de radio? Kan Ron niet terugkomen?’ Maar al die lieve appjes die ik nu krijg... Nou, daar ben ik helemaal ontroerd van, dank jullie wel!”

Eind juli werd bekend dat Tineke minder vaak te horen zou zijn op NPO Radio 5. Haar tijdsvak is inmiddels overgenomen door Bert Haandrikman, die overkwam van NPO Radio 2. „Mijn grote liefde blijft radio maken, maar het is wel fijn om iets meer vrije tijd te hebben. Ik ben dan ook blij dat Bert mijn uren kan overnemen. De luisteraars boffen echt met Bert, zij kunnen van hem geweldige radio verwachten. En hoe leuk is het dat ik nu ook op zaterdag te horen ben. Ik kan op zaterdag echt uitpakken met gasten en live-muziek, daar kijk ik naar uit!”