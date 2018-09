Laatste wens prins Henrik nu vervuld

De wens bestond uit twee delen. De echtgenoot van koningin Margrethe wilde dat hij na zijn overlijden zou worden gecremeerd en dat een deel van de as zou worden begraven in de tuin van Fredensborg Slot. Een tweede deel moest worden uitgestrooid over de zee in Denemarken.

„De wensen van de prins zijn nu vervuld en de koninklijke familie was bij beide gelegenheden samengekomen. Aanvullende details worden als privé beschouwd”, aldus de korte mededeling.